В субботу, 21 ноября, в Украине сохранится относительно теплая, но дождливая погода. В то же время уже в воскресенье начнётся похолодание, которое усилится в начале следующей недели.

21 ноября дожди пройдут в западных и северных областях. В Карпатах возможен мокрый снег. Вечером осадки также ожидаются в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется.

«Температура воздуха будет сдерживать наступление холодной воздушной массы, но недолго», — отметила эксперт.

В субботу днем температура воздуха составит +4…+7 градусов, в центральных областях — +5…+10 градусов, а на юге страны воздух прогреется до +10…+15 градусов.

Уже в воскресенье в Украине начнет холодать. А в понедельник столбики термометров даже днем могут опуститься до нуля градусов.

В Киеве в субботу, 21 ноября, будут периодические дожди. Температура воздуха днем составит около +6 градусов.

В воскресенье, 22 ноября, в столице существенных осадков не ожидается, однако станет холоднее. В конце недели температура воздуха снизится примерно до +3 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В пятницу, 20 ноября, в Киеве начнёт снижаться температура воздуха. В столице прогнозируют пасмурную погоду с дождём, а столбики термометров в течение дня покажут +5°...+7°.

В пятницу, 20 ноября 2026 года, в Украине будет преобладать облачная и дождливая погода. На западе ночью прогнозируются значительные осадки, в Карпатах дождь с мокрым снегом, а на юге порывы ветра будут достигать 24 м/с.

Ноябрь в Украине ожидается теплее климатической нормы — прогноз синоптиков.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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