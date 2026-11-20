11月21日（周六），乌克兰仍将维持相对温暖但多雨的天气。与此同时，周日将开始转冷，下周初寒意将进一步加剧。

11月21日，西部和北部地区将出现降雨。喀尔巴阡山脉可能出现湿雪。傍晚时分，切尔卡瑟州、波尔塔瓦州和哈尔科夫州预计也将出现降水。乌克兰其余地区预计不会出现显著降水。

“气温将暂时阻挡冷空气团的侵袭，但这种情况不会持续太久，”这位专家指出。

周六白天，气温将在+4…+7摄氏度之间，中部地区为+5…+10摄氏度，而该国南部地区气温将升至+10…+15摄氏度。

周日，乌克兰将开始转冷。而周一，即使在白天，气温也可能降至零度。

11月21日（周六），基辅将出现间歇性降雨。白天气温约为+6度。

11月22日（周日），首都预计不会有明显降水，但气温将进一步下降。本周末，气温将降至约+3度。

气象专家娜塔莉娅·迪登科在Facebook上发布了这一消息。

11月20日（周五），基辅气温将开始下降。首都预计将出现阴雨天气，白天气温将在+5°至+7°之间。

2026年11月20日（星期五），乌克兰将以多云有雨的天气为主。 西部地区夜间预计将出现较强降水，喀尔巴阡山脉将有雨夹雪，而南部地区的阵风风速将达到24米/秒。

气象专家预测，乌克兰11月的气温将高于气候平均值。

11月乌克兰气温预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

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