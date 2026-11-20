乌克兰执法部门与捷克、拉脱维亚和立陶宛的同行共同完成了代号为“Connect”的国际特别行动，旨在摧毁一个跨国诈骗呼叫中心网络。 在此次调查中，共有16人被通知涉嫌犯罪，另有39人应外国执法部门的要求被引渡。

据调查显示，该犯罪组织的成员在四个国家的境内开展活动。他们在乌克兰建立了一个呼叫中心网络，其接线员通过电话联系欧盟各国公民，并以各种借口骗取他们的钱财。

为实施诈骗，犯罪分子利用了群发电话技术、号码伪装技术，并设计了专门用于与潜在受害者沟通的对话脚本。

具体而言，接线员会谎称有第三方非法获取了受害者的银行账户访问权限，并声称其存款正面临风险。 以保护资金为由，犯罪分子诱使受害者将钱转入所谓的安全账户或兑换成加密货币。

检察院指出，11月19日，国际特别行动“Connect”进入了最后阶段。根据行动结果，又有五人被通知涉嫌参与犯罪组织及协助实施诈骗。

其中四名涉案人员还被指控协助该犯罪组织实施已遂的诈骗未遂行为。

三名嫌疑人已根据《乌克兰刑事诉讼法》第208条被拘留。目前正在决定是否对其采取羁押的预防措施。

在该刑事诉讼中，共有16人被列为嫌疑人。其中四人已被列入国际通缉名单。

此外，执法部门还通报了应捷克、拉脱维亚和立陶宛请求引渡39人的情况。据调查称，被引渡者均为与“希姆普罗姆”毒品集团有关联的犯罪组织的积极成员。

“Connect”特别行动由联合调查组在总检察长办公室检察官的程序指导下开展。

乌克兰国家警察总局调查局和刑事侦查局的工作人员，以及捷克、拉脱维亚和立陶宛的执法机构均参与了此次调查。

执法部门正在继续查明所有参与该国际诈骗网络活动的人员。

同时，根据无罪推定原则，在法院作出有罪判决之前，嫌疑人均被视为无罪。

总检察长办公室通报了这一消息。

此前，警方在第聂伯市破获了一个由14人组成的团伙，其中包括8名波兰公民。

乌克兰国家反腐败局（NABU）局长塞梅恩·克里沃诺斯表示，乌克兰境内诈骗呼叫中心泛滥的现象，看起来像是俄罗斯蓄意策划的破坏活动。

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