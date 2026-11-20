Ukraińskie organy ścigania we współpracy z kolegami z Czech, Łotwy i Litwy zakończyły międzynarodową operację specjalną „Connect”, mającą na celu zlikwidowanie międzynarodowej sieci oszukańczych call center. W ramach śledztwa 16 osobom postawiono zarzuty, a 39 osób zostało ekstradowanych na wniosek zagranicznych organów ścigania.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa członkowie organizacji przestępczej działali na terytorium czterech państw. Na Ukrainie stworzyli sieć call center, których operatorzy dzwonili do obywateli krajów Unii Europejskiej i pod różnymi pretekstami wyłudzali od nich pieniądze.

W celu realizacji oszustw sprawcy wykorzystywali technologie masowych połączeń telefonicznych, fałszowanie numerów oraz specjalnie opracowane scenariusze rozmów z potencjalnymi ofiarami.

W szczególności operatorzy przekonywali ludzi, że osoby trzecie rzekomo uzyskały dostęp do ich rachunków bankowych, a ich oszczędności są zagrożone. Pod pretekstem ochrony środków ofiarom proponowano przelanie pieniędzy na tak zwane bezpieczne konta lub zamianę ich na kryptowalutę.

Prokuratura zaznaczyła, że 19 listopada odbył się ostatni etap międzynarodowej operacji specjalnej „Connect”. W jej wyniku pięciu kolejnym osobom postawiono zarzuty udziału w organizacji przestępczej oraz pomocnictwa w oszustwie.

Czterem z tych osób zarzuca się również pomocnictwo w nieudanych próbach oszustwa, popełnionych przez organizację przestępczą.

Trzech podejrzanych zatrzymano zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy. Obecnie rozstrzyga się kwestię zastosowania wobec nich środków zabezpieczających w postaci aresztu tymczasowego.

W sumie w ramach postępowania karnego postawiono zarzuty 16 osobom. Cztery z nich są poszukiwane na skalę międzynarodową.

Osobno organy ścigania poinformowały o ekstradycji 39 osób na wniosek Czech, Łotwy i Litwy. Według wersji śledztwa osoby ekstradowane były aktywnymi członkami organizacji przestępczej powiązanej z kartelem narkotykowym „Chimprom”.

Operacja specjalna „Connect” została przeprowadzona w ramach wspólnej grupy śledczej pod kierownictwem procesowym prokuratorów Biura Prokuratora Generalnego.

Do śledztwa zaangażowano pracowników Głównego Zarządu Śledczego oraz Departamentu Śledczego Policji Narodowej Ukrainy, a także organy ścigania z Czech, Łotwy i Litwy.

Funkcjonariusze organów ścigania nadal identyfikują wszystkie osoby zaangażowane w działalność międzynarodowej sieci oszustów.

Jednocześnie, zgodnie z zasadą domniemania niewinności, podejrzani są uznawani za niewinnych, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę przekazała Prokuratura Generalna.

Wcześniej policja wykryła w Dnieprze grupę składającą się z 14 osób, wśród których było ośmiu obywateli Polski.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się oszukańczych call center na Ukrainie wygląda na celową rosyjską dywersję – stwierdził dyrektor NABU Semen Krywonos.

Czytaj nas na