Украинские правоохранители совместно с коллегами из Чехии, Латвии и Литвы завершили международную спецоперацию «Connect», направленную на ликвидацию транснациональной сети мошеннических колл-центров. В рамках расследования 16 лицам было предъявлено подозрение, а 39 человек были экстрадированы по запросам иностранных правоохранительных органов.

По данным следствия, участники преступной организации действовали на территории четырех государств. В Украине они создали сеть колл-центров, операторы которых звонили гражданам стран Европейского Союза и под различными предлогами выманивали у них деньги.

Для реализации схем злоумышленники использовали технологии массовых телефонных звонков, подмену номеров и специально разработанные сценарии общения с потенциальными жертвами.

В частности, операторы убеждали людей, что посторонние лица якобы получили доступ к их банковским счетам, а сбережения находятся под угрозой. Под предлогом защиты средств пострадавшим предлагали перевести деньги на так называемые безопасные счета или конвертировать их в криптовалюту.

В прокуратуре отметили, что 19 ноября состоялся завершающий этап международной спецоперации «Connect». По его результатам еще пятерым лицам было предъявлено подозрение в участии в преступной организации и пособничестве в мошенничестве.

Четырем из этих фигурантов также инкриминируется пособничество в совершенных покушениях на мошенничество, совершенных преступной организацией.

Трое подозреваемых были задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Всего в рамках уголовного производства подозрения были предъявлены 16 лицам. Четверо из них находятся в международном розыске.

Отдельно правоохранители сообщили об экстрадиции 39 человек по запросам Чехии, Латвии и Литвы. По версии следствия, экстрадированные были активными участниками преступной организации, связанной с наркокартелем «Химпром».

Спецоперация «Connect» проводилась в рамках совместной следственной группы под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора.

К расследованию были привлечены сотрудники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, а также правоохранительные органы Чехии, Латвии и Литвы.

Правоохранители продолжают выявлять всех причастных к деятельности международной мошеннической сети.

В то же время в соответствии с принципом презумпции невиновности подозреваемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Ранее полиция разоблачила в Днепре группу из 14 человек, среди которых восемь граждан Польши.

Ситуация с распространением мошеннических колл-центров в Украине выглядит как целенаправленная российская диверсия, заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

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