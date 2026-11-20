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Українські правоохоронці спільно з колегами з Чехії, Латвії та Литви завершили міжнародну спецоперацію «Connect», спрямовану на ліквідацію транснаціональної мережі шахрайських колцентрів. У межах розслідування 16 особам повідомили про підозру, а 39 осіб екстрадували за запитами іноземних правоохоронців.

За даними слідства, учасники злочинної організації діяли на території чотирьох держав. В Україні вони створили мережу колцентрів, оператори яких телефонували громадянам країн Європейського Союзу та під різними приводами виманювали в них гроші.

Для реалізації схем зловмисники використовували технології масових телефонних дзвінків, підміну номерів та спеціально розроблені сценарії спілкування з потенційними жертвами.

Зокрема, оператори переконували людей, що сторонні особи нібито отримали доступ до їхніх банківських рахунків, а заощадження перебувають під загрозою. Під приводом захисту коштів потерпілим пропонували переказати гроші на так звані безпечні рахунки або конвертувати їх у криптовалюту.

У прокуратурі зазначили, що 19 листопада відбувся завершальний етап міжнародної спецоперації «Connect». За його результатами ще п'ятьом особам повідомили про підозру в участі у злочинній організації та пособництві у шахрайстві.

Чотирьом із цих фігурантів також інкримінують пособництво у закінчених замахах на шахрайство, вчинених злочинною організацією.

Трьох підозрюваних затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Загалом у межах кримінального провадження підозри отримали 16 осіб. Четверо з них перебувають у міжнародному розшуку.

Окремо правоохоронці повідомили про екстрадицію 39 осіб за запитами Чехії, Латвії та Литви. За версією слідства, екстрадовані були активними учасниками злочинної організації, пов'язаної з наркокартелем «Хімпром».

Спецоперацію «Connect» проводили в межах спільної слідчої групи за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

До розслідування залучили працівників Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Національної поліції України, а також правоохоронні органи Чехії, Латвії та Литви.

Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до діяльності міжнародної шахрайської мережі.

Водночас відповідно до принципу презумпції невинуватості підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Раніше поліція викрила в Дніпрі групу з 14 осіб, серед яких восьмеро громадян Польщі.

Ситуація з поширенням шахрайських колцентрів в Україні виглядає як спрямована російська диверсія, заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

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