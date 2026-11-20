W sobotę, 21 listopada, na Ukrainie nadal będzie panowała stosunkowo ciepła, ale deszczowa pogoda. Jednocześnie już w niedzielę nastąpi ochłodzenie, które nasili się na początku przyszłego tygodnia.

21 listopada opady deszczu wystąpią w obwodach zachodnich i północnych. W Karpatach możliwe są opady mokrego śniegu. Wieczorem opady spodziewane są również w obwodach czerkaskim, poltawskim i charkowskim. Na pozostałym terytorium Ukrainy nie prognozuje się znaczących opadów.

„Temperatura powietrza powstrzyma napływ zimnej masy powietrza, ale nie na długo” – zaznaczyła ekspertka.

W sobotę w ciągu dnia temperatura powietrza wyniesie +4…+7 stopni, w regionach centralnych — +5…+10 stopni, a na południu kraju powietrze ogrzeje się do +10…+15 stopni.

Już w niedzielę na Ukrainie zacznie się ochładzać. A w poniedziałek słupki termometrów nawet w ciągu dnia mogą spaść do zera stopni.

W Kijowie w sobotę, 21 listopada, będą występowały okresowe opady deszczu. Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie około +6 stopni.

W niedzielę, 22 listopada, w stolicy nie przewiduje się znacznych opadów, jednak zrobi się chłodniej. Pod koniec tygodnia temperatura powietrza spadnie do około +3 stopni.

Informację tę podała na Facebooku synoptyczka Natalka Didenko.

W piątek, 20 listopada, w Kijowie zacznie spadać temperatura powietrza. W stolicy prognozowana jest pochmurna pogoda z deszczem, a termometry w ciągu dnia wskażą +5°...+7°.

W piątek, 20 listopada 2026 roku, na Ukrainie będzie przeważać pogoda pochmurna i deszczowa. Na zachodzie w nocy prognozowane są obfite opady, w Karpatach deszcz z mokrym śniegiem, a na południu porywy wiatru osiągną 24 m/s.

Według prognoz meteorologów listopad na Ukrainie będzie cieplejszy od normy klimatycznej.

W listopadzie w Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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