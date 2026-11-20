Rada nadzorcza lwowskiego Oksi Banku podjęła decyzję o zaprzestaniu działalności oddziału Podilskiego w Kijowie. Przyczyną zamknięcia była jego stratność.

W systemie ujawniania informacji Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (NKCPF) odpowiednia decyzja została podjęta 17 listopada.

Oddział przy ul. Meżygirskiej 28 świadczył usługi bankowe i inne usługi finansowe w ramach limitów i ograniczeń ustalonych przez bank.

Po zamknięciu oddziału Podilskiego w Kijowie w Oksi Banku będzie funkcjonował jeden oddział w stolicy – przy ul. Bulwarno-Kudriavskiej 51/16.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku sieć banku zmniejszyła się o jeden oddział – do 10.

Oksi Bank (wcześniej – bank „Gals”) został zarejestrowany w 1991 roku. Według danych Narodowego Banku Ukrainy na dzień 21 sierpnia 2026 r. udziałowcami tej instytucji finansowej byli: Oleg Baljasz (63,9612%), Oksana Baljasz (18,1818%), Igor Fisun (7,2364%), Włodzimierz Yaremtsio (5,76%, pośrednio), Oleksandr Arkhipow (4,5261%) oraz Oleksandr Żuk (0,3345%).

Na dzień 1 października 2026 r. pod względem wielkości aktywów ogółem Oksi Bank zajmował 52. miejsce (1,36 mld UAH) wśród 59 banków Ukrainy.

Informacja ta została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej banku.

Prezes zarządu Oksi Banku, Wiaczesław Parasicz, jest podejrzany o nielegalne transakcje na kwotę 210 mln hrywien.

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