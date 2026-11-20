利沃夫奥克西银行监事会决定停止其位于基辅的波迪尔分行的运营。关闭的原因是该分行持续亏损。

根据乌克兰国家证券与市场委员会的信息披露系统显示，该决议于11月17日通过。

位于梅日吉尔斯卡街28号的分行，此前一直在银行规定的限额和限制范围内提供银行及其他金融服务。

随着基辅波迪尔分行的关闭，OKSI银行在首都仅剩一家分行——位于布尔瓦尔诺-库德利亚夫斯卡街51/16号。

2026年前九个月，该行网点减少了一个，目前共计10家。

奥克西银行（前身为“加尔斯”银行）成立于1991年。 根据乌克兰国家银行的数据，截至2026年8月21日，该金融机构的股东包括奥列格·巴利亚什（63.9612%）、奥克萨娜·巴利亚什（18.1818%）、 伊戈尔·菲苏恩（7.2364%）、弗拉基米尔·亚雷姆采（5.76%，间接持股）、亚历山大·阿尔希波夫（4.5261%）和亚历山大·朱克（0.3345%）。

截至2026年10月1日，按总资产规模计算，奥克西银行在乌克兰59家银行中排名第52位（13.6亿格里夫纳）。

该行官方网站公布了这一消息。

奥克西银行董事会主席维亚切斯拉夫·帕拉西奇涉嫌涉及2.1亿格里夫纳的非法交易。

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