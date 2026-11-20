Według stanu na 20 listopada udało się sprowadzić z powrotem na Ukrainę 2833 dzieci, które zostały bezprawnie deportowane do Rosji lub przeniesione na tymczasowo okupowane terytoria. Trwają działania mające na celu sprowadzenie z powrotem ukraińskich dzieci, które znalazły się pod kontrolą Federacji Rosyjskiej.

„2833 na stan poranka” – zaznaczył Pasternak.

Ze swojej strony obecna na uroczystości wiceminister spraw zagranicznych Marjana Beca podziękowała międzynarodowym partnerom Ukrainy za sprowadzenie do kraju nielegalnie deportowanych dzieci.

„Około 1,6 mln dzieci przebywa na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy i jest narażonych na ryzyko deportacji” – zaznaczyła.

Wcześniej odbyła się ceremonia unieważnienia znaczka „Z Ukrainą w sercu”.

Jak poinformowano w Ukrposcie, od początku pełnej inwazji tysiące ukraińskich dzieci doświadczyło okupacji i rozłąki z bliskimi. Aby opowiedzieć światu o tej tragedii, zorganizowano emisję znaczka.





Znaczek trafia do obiegu od dzisiaj, a jego nakład wynosi 360 tys. egzemplarzy.

Jak przekazuje korespondent Ukrinformu, o tym podczas prezentacji znaczka „Z Ukrainą w sercu” poinformował Andrij Pasternak, szef Zjednoczonego Centrum Koordynacji Poszukiwań i Uwolnienia Jeńców Wojennych oraz Osób Nielegalnie Pozbawionych Wolności w wyniku agresji na Ukrainę przy Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy.

Z okupowanego obwodu chersońskiego sprowadzono kolejne sześcioro dzieci.

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