Правоохранители Киевской области сообщили о предъявлении подозрения двум жителям Белоцерковского района, которые в городе Узин напали на 67-летнего знакомого, ограбили его и умышленно отрезали ему ухо.

По данным следствия, двое молодых людей в возрасте 21 и 23 лет пришли в гости к пожилому мужчине, где вместе распивали алкогольные напитки. Во время застолья младший из гостей внезапно напал на хозяина и начал жестоко его избивать. Пытаясь спастись, пенсионер отдал злоумышленникам 600 гривен и банковскую карту, сообщив пин-код.

Нападавшие покинули квартиру, однако вскоре вернулись, поскольку не смогли снять деньги со счета. Пока 23-летний злоумышленник обыскивал комнаты и забирал ценные вещи, его 21-летний сообщник ножом отрезал потерпевшему ухо.

Под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры обоим фигурантам было объявлено подозрение в разбое, сопряженном с причинением тяжких телесных повреждений, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Источник: Полиция Киевской области.

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