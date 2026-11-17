65岁的敖德萨知名餐饮业者萨瓦·利布金与50岁的电视主持人阿纳斯塔西娅·达乌古莱已正式结为夫妇。这对新人的首批婚纱照已发布在Instagram上，但两人本人并未对此发表任何评论。

在发布的照片中，新人们身着数套夏季装扮，分别在海滩和利布金位于敖德萨的一家餐厅内摆拍，这表明婚礼是在温暖的季节举行的。 帖文配有一句简短的文字说明：“萨维利娅与阿纳斯塔西娅的婚礼”。 此外，粉丝们此前就注意到，在餐厅老板个人主页上的一张近期照片中，他手上戴着一枚婚戒。目前，这对夫妇本人尚未对此事发表评论，也未透露任何细节。

萨瓦·利布金和阿纳斯塔西娅·道古莱曾在2014年至2017年期间交往过。分手后，两人保持着朋友关系，直到2025年才重新联系，并决定给这段感情一次机会。 对于这位65岁的企业家——也是敖德萨多家知名场所（“达恰”、“康波特”、Steakhouse、Tavernetta）的创始人——而言，这是他的第四段婚姻。

来源：Instagram账号stefany.amam。

企业家萨瓦·利布金旗下的奥德萨传奇餐厅“达恰”，正面临当地检察院的又一次调查，其生存正岌岌可危。

45岁的Telegram联合创始人尼古拉·杜罗夫首次结婚。他的新娘是34岁的亚历山德拉，一位中国及国际地缘政治专家，两人已育有一子。

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