В Тернопольском районе раскрыли схему незаконного присвоения пяти земельных участков в рекреационной зоне.

В течение 2019–2023 годов четверо лиц завладели более чем гектаром коммунальной земли, используя поддельные государственные акты на право частной собственности.

По данным следствия, организатором был местный предприниматель, который хотел увеличить площадь своего участка возле водоема. К схеме он привлек еще трех человек, среди которых была его теща. По фиктивным документам оформляли землеустроительную документацию и регистрировали участки в кадастре. Границы двух из них на кадастровой карте даже перенесли ближе к водоёму, хотя фактически они расположены в двух километрах от него.

Среди подозреваемых — государственный кадастровый регистратор Госгеокадастра и трое его вероятных сообщников. Ущерб территориальной общине превышает 700 тысяч гривен. Подозрения им были предъявлены 10 ноября, избраны меры пресечения. В настоящее время решается вопрос о возвращении земли в коммунальную собственность.

Источник: Тернопольская областная прокуратура.

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