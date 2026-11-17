17 ноября Верховный Суд принял решение передать апелляционную жалобу Вячеслава Зинченко, приговоренного к пожизненному заключению за убийство лингвиста и общественной деятельницы Ирины Фарион, из Львовского в Тернопольский апелляционный суд.

Об этом сообщила адвокат Зинченко Диана Кара. По её словам, сторона защиты согласна с таким решением.

«В Верховном суде состоялось заседание по вопросу о перенаправлении дела Вячеслава Зинченко из Львовского апелляционного суда в другой суд. Суд принял решение, которым перенаправил рассмотрение данного дела из Львовского апелляционного суда в Тернопольский апелляционный суд. Сторона защиты согласна с данным решением», — отметила Кара.

Источник: адвокат Вячеслава Зинченко Диана Кара.

Вячеслав Зинченко, которого 1 октября признали виновным в убийстве лингвистки Ирины Фарион и приговорили к пожизненному заключению, подал апелляционную жалобу. Она поступила в суд 3 ноября.

Правоохранительные органы пока не установили возможных заказчиков убийства лингвистки и общественной деятельницы Ирины Фарион. Также следствие не выявило лиц, которые могли сотрудничать с осужденным Вячеславом Зинченко или быть его последователями.

Дочь лингвистки Ирины Фарион София Особа назвала историческим приговор Вячеславу Зинченко, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство её матери. Также София Особа рассказала, куда планирует направить 5 млн грн, которые должен выплатить осужденный.

Защита Вячеслава Зинченко, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство лингвистки Ирины Фарион, подает апелляцию на решение Шевченковского районного суда Львова. Адвокат Татьяна Мусихина заявила 1 октября о полной фальсификации дела и настаивает на невиновности подзащитного.

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