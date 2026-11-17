11月17日，最高法院作出裁决，将因谋杀语言学家兼社会活动家伊琳娜·法里翁而被判处终身监禁的维亚切斯拉夫·津琴科的上诉， 从利沃夫上诉法院移交至特尔诺皮尔上诉法院。

这一消息由津琴科的辩护律师迪安娜·卡拉透露。据她称，辩护方同意这一决定。

“最高法院就将维亚切斯拉夫·津琴科一案从利沃夫上诉法院移交至其他法院一事举行了听证会。法院作出裁决，将该案的审理从利沃夫上诉法院移交至特尔诺皮尔上诉法院。 辩护方同意这一裁决，”卡拉指出。

消息来源：维亚切斯拉夫·津琴科的辩护律师迪安娜·卡拉。

维亚切斯拉夫·津琴科于10月1日被认定犯有谋杀语言学家伊琳娜·法里翁的罪行并被判处终身监禁，随后他提出了上诉。该上诉于11月3日提交至法院。

目前，执法部门尚未查明语言学家兼社会活动家伊琳娜·法里翁遇害案中可能的幕后指使者。此外，调查也未发现任何可能与被判刑的维亚切斯拉夫·津琴科合作或为其追随者的人员。

语言学家伊琳娜·法里翁的女儿索菲娅·奥索巴称，维亚切斯拉夫·津琴科因谋杀其母亲被判处无期徒刑的判决具有历史意义。 此外，索菲娅·奥索巴还透露了计划如何处置该被判刑者需支付的500万格里夫纳。

因谋杀语言学家伊琳娜·法里翁而被判处无期徒刑的维亚切斯拉夫·津琴科的辩护律师，已就利沃夫谢甫琴科区法院的判决提起上诉。 辩护律师塔季扬娜·穆西希娜于10月1日声明本案完全是捏造的，并坚称其当事人无罪。

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