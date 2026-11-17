17 listopada Sąd Najwyższy podjął decyzję o przekazaniu apelacji Wiaczesława Zinchenka, skazanego na dożywocie za zabójstwo lingwistki i działaczki społecznej Iryny Farion, z Sądu Apelacyjnego we Lwowie do Sądu Apelacyjnego w Ternopilu.

Poinformowała o tym adwokatka Zinchenka, Diana Kara. Według niej strona obrony zgadza się z tą decyzją.

„W Sądzie Najwyższym odbyła się rozprawa w sprawie przekazania sprawy Wiaczesława Zinchenka z Sądu Apelacyjnego we Lwowie do innego sądu. Sąd wydał postanowienie, na mocy którego przekazał rozpatrzenie tej sprawy z Sądu Apelacyjnego we Lwowie do Sądu Apelacyjnego w Ternopilu. Strona obrony zgadza się z tą decyzją” – zaznaczyła Kara.

Źródło: adwokatka Wiaczesława Zinchenki Diana Kara.

Wjačesław Zinčenko, którego 1 października uznano za winnego zabójstwa lingwistki Iryny Farion i skazano na dożywocie, złożył apelację. Wniosek wpłynął do sądu 3 listopada.

Organy ścigania nie ustaliły jak dotąd potencjalnych zleceniodawców zabójstwa lingwistki i działaczki społecznej Iryny Farion. Śledztwo nie wykazało również osób, które mogłyby współpracować ze skazanym Wiaczesławem Zinczemkiem lub być jego zwolennikami.

Córka lingwistki Iryny Farion, Sofia Osoba, określiła wyrok wydany wobec Wiaczesława Zinchenka, skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo jej matki, jako historyczny. Sofia Osoba opowiedziała również, na co zamierza przeznaczyć 5 mln hrywien, które ma wypłacić skazany.

Obrona Wiaczesława Zinchenka, skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo lingwistki Iryny Farion, wnosi apelację od wyroku Sądu Rejonowego im. Szewczenki we Lwowie. Adwokatka Tetiana Musichina oświadczyła 1 października, że sprawa została całkowicie sfałszowana, i podkreśla niewinność swojego podopiecznego.

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