Мэр Бучи Анатолий Федорук подготовил символический подарок для президента США Дональда Трампа — канистру дизельного топлива. По словам мэра, он передал её американцам, посетившим город.

Мэр Бучи Анатолий Федорук передал президенту США Дональду Трампу подарок — канистру дизельного топлива. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Купил дизель. Отправлю Трампу. Ведь с миру по нитке, смотри, так и соберем», — написал Анатолий Федорук.

Саму канистру мэр Бучи украсил трезубцем и словами «Слава Украине».

«Сегодня Бучу посещали американцы, поэтому я передал им дизельное топливо в канистре с украинским колоритом. Ведь того российского топлива, которое Трамп покупает у Путина и за которое Украина платит кровью, хватит всего на 14 часов для всей Америки», — пояснил чиновник.

«А если серьёзно, то история уже не раз доказывала: сделки с диктаторами обходятся дорого. И если несколько часов дешёвого топлива стоят таких компромиссов, то впоследствии счёт для Америки может оказаться значительно больше. Будет ли ещё дизель из России в Америку, неизвестно. А вот из Бучи точно доедет», – добавил Анатолий Федорук.

Ранее Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Зеленский жестко ответил Маску на призывы уйти.

Также Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине.

До этого Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского.

Читай нас в