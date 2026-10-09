Инфляция в Украине ускорилась до 10%, в сентябре потребительские цены выросли на 2,1%

В сентябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 2,1%, тогда как в августе рост составил 0,1%, а в июле — 0,3%. По итогам сентября годовая инфляция ускорилась до 10%.

По данным Госстата, в сентябре 2025 года потребительские цены выросли лишь на 0,3%. На фоне этой базы сравнения годовой показатель инфляции в сентябре 2026 года увеличился до 10% против 8,1% в августе.

Для сравнения: по итогам июля годовая инфляция составляла 7,7%, а июня — 7,2%.

В то же время ускорился рост базовой инфляции. В сентябре 2026 года она составила 2%, тогда как в августе этот показатель равнялся 0,5%, а в июле — 0,3%.

Поскольку в сентябре прошлого года базовая инфляция составляла 1,3%, в годовом исчислении ее показатель вырос до 8,8% против 8,1% по итогам августа.

В конце июля Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2026 год до 10%. В предыдущем прогнозе, обнародованном в апреле, ожидаемый показатель составлял 9,4%.

Прогноз инфляции на 2027 год также пересмотрели в сторону повышения — с 6,5% до 6,9%.

Позже заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский в колонке для агентства «Интерфакс-Украина» отметил, что июльский прогноз не учитывал новых атак на логистическую инфраструктуру и вызванных ими разрушений.

По оценке Национального банка, эти факторы могут дополнительно увеличить потребительские цены на 0,4–0,6 процентного пункта.

Кроме того, НБУ оценил влияние очередного подорожания топлива на инфляцию в 0,3 процентного пункта.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным CNBC, годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8%. Это самый высокий показатель с сентября 2023 года. Показатель также превысил рыночные ожидания.

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