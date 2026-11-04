Експортні ціни на українську кукурудзу впали до дворічного мінімуму

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Ціни на українську кукурудзу на умовах FOB у портах Одеси опустилися до $199 за тонну, що є найнижчим показником з вересня 2024 року.

За даними аналітиків S&P Global Energy, за останній місяць котирування впали на $24 за тонну через обмеження чорноморського судноплавства, високі воєнні ризики та високу вартість альтернативної логістики, зокрема через дунайські порти й румунську Констанцу, де витрати сягають $100 за тонну. Складна ситуація зі збутом змушує українські агрохолдинги утримувати запаси на елеваторах або переорієнтуватися на більш дохідні культури.

Джерело: Spglobal.

До кінця 2026 року в Україні може зрости вартість хліба — за прогнозами, ще на 10%. Навіть здешевлення зерна та борошна не гарантує зниження цін на готову продукцію, адже виробники й переробники стикаються зі збільшенням витрат на пальне, електроенергію, логістику та оплату праці.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Додамо, що в Україні за три дні подорожчали певні продукти.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

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