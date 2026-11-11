罗纳尔多的妻子因一段涉及修女的奇怪视频卷入丑闻

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的妻子乔治娜·罗德里格斯因一段与阿根廷修女露西亚·卡拉穆的视频被公开，而成为葡萄牙公众关注的焦点。 这两位女性罕见的同框亮相引发了针对罗德里格斯的批评浪潮。

修女的争议性观点

乔治娜与卡拉穆共同出镜的视频引起了葡萄牙媒体的关注。特别是TVI电视台援引娱乐节目《V+ Fama》中的对话报道称，这位足球运动员的妻子因这段新交情而遭到批评。

露西娅·卡拉穆以言论引发争议而闻名。 2017年，她曾公开质疑圣母玛利亚的无染原罪受孕。这位修女声称，玛利亚和约瑟夫只是一对普通夫妇，他们之间的性关系本就不应被视为异乎寻常。 这些言论在天主教会代表中引发了强烈愤慨。卡拉穆还公开支持加泰罗尼亚独立，她针对政治和宗教话题的尖锐言论经常引起媒体关注。

对乔治娜的批评

在《V+ Fama》节目中，主持人讨论了乔治娜·罗德里格斯是否应该公开与这样一位充满争议的人物表现亲密。 电视主持人指出，即使只是与这位修女一同露面，也可能被解读为对她观点的支持。 “当你像乔治娜这样有名时，与你共度时光的任何人的观点和信念都会获得某种程度的认可，”评论员玛尔塔·阿拉加奥·平图表示。

安东尼奥·莱阿尔·埃·席尔瓦的言辞则更为尖锐。他认为，罗德里格斯的决定不仅会影响她本人的声誉，还会波及克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的形象。“乔治娜不断犯错。 通过这些行为，她不仅毁掉了自己的声誉，也毁掉了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的声誉，”他说道。

图：罗纳尔多的妻子在万圣节以“血淋淋的新娘”造型惊艳亮相。

葡萄牙足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多与未婚妻乔治娜·罗德里格斯在葡萄牙举行了一场私人婚礼。 这对夫妇决定放弃盛大而人潮涌动的庆祝活动，选择在家人陪伴下度过这一重要日子。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的新娘、模特兼网红乔治娜·罗德里格斯，针对网络上对其外貌变化的批评浪潮做出了回应。 这位名人在这对明星夫妇婚礼前夕，向她的批评者们发表了回应。

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