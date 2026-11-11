Государственная Дума РФ разрешила «Почте России» продавать отечественное вино через собственный сайт в Москве и Московской области. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении на заседании в среду, 11 ноября.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что эта инициатива призвана поддержать национального почтового оператора и российских производителей вина. Для оформления заказа покупателям нужно будет подтвердить свой возраст через портал «Госуслуги», а доставка товара займет до 24 часов. Володин заверил, что нововведение не приведет к увеличению потребления алкоголя, ведь магазины со спиртным есть почти в каждом дворе, а онлайн-заказ придется ждать.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что нововведение сделает жизнь граждан более комфортной. В то же время она подчеркнула, что речь идет не о курьерской доставке: за заказанным вином покупателям придется самостоятельно приходить в почтовое отделение. По ее словам, инициатива также поможет популяризировать российские вина и поддержать небольшие винодельческие хозяйства. Перечень компаний, которым разрешат продавать продукцию через сайт «Почты России», будет утверждать Министерство сельского хозяйства. Глава ведомства Оксана Лут сообщила, что эксперимент продлится три года и будет охватывать только государственную компанию. Дальнейшие решения будут приниматься по его результатам.

Интернет-продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года, однако в последующие годы неоднократно предпринимались попытки легализовать такую торговлю. Сначала соответствующий законопроект подготовило Министерство финансов, планируя запустить онлайн-продажи в 2020 году. Однако против этой инициативы выступили Министерство здравоохранения и МВД. В 2021 году Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент по продаже российских вин.

На такой шаг российские власти пошли на фоне финансовых проблем национального почтового оператора, который после начала полномасштабной войны против Украины несет значительные убытки. По международным стандартам финансовой отчетности в 2022 году компания потеряла 30,4 млрд рублей, в 2023-м — 8,1 млрд, в 2024-м — 17,1 млрд, а в 2025-м — 23,7 млрд рублей. Совокупные убытки за четыре года достигли 79,3 млрд рублей. В первом полугодии 2026 года компания зафиксировала ещё 10,1 млрд рублей убытков. В конце 2025 года общий долг «Почты России» составил 126,5 млрд рублей, а около 20 млрд рублей ежегодно она тратит только на обслуживание задолженности.

Российские власти пытаются найти дополнительные источники доходов для государственной компании. В частности, правительство предложило предоставить «Почте России» исключительное право на доставку товаров категории 18+, среди которых секс-игрушки, энергетические напитки и пиротехника. В июле также был подписан закон о поддержке почтового оператора. Он предусматривает введение обязательных платных электронных сервисов и отмену банковских комиссий при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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