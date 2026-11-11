Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej zezwoliła „Poczcie Rosyjskiej” na sprzedaż krajowego wina za pośrednictwem własnej strony internetowej w Moskwie i obwodzie moskiewskim. Odpowiedni projekt ustawy został przyjęty w pierwszym czytaniu podczas posiedzenia w środę, 11 listopada.

Przewodniczący izby niższej parlamentu Wiaczesław Wołodin oświadczył, że inicjatywa ta ma na celu wsparcie krajowego operatora pocztowego oraz rosyjskich producentów wina. Aby złożyć zamówienie, klienci będą musieli potwierdzić swój wiek za pośrednictwem portalu „Usługi państwowe”, a dostawa towaru potrwa do 24 godzin. Wołodin zapewnił, że nowość ta nie doprowadzi do wzrostu spożycia alkoholu, ponieważ sklepy z alkoholem znajdują się niemal na każdym osiedlu, a na zamówienia internetowe trzeba będzie czekać.

Zastępczyni przewodniczącego komisji Dumy Państwowej ds. polityki gospodarczej Nadija Szkolkina stwierdziła, że nowość ta sprawi, iż życie obywateli stanie się wygodniejsze. Jednocześnie podkreśliła, że nie chodzi tu o dostawę kurierską: po zamówione wino klienci będą musieli samodzielnie udać się do oddziału pocztowego. Według niej inicjatywa ta pomoże również w popularyzacji rosyjskich win oraz wsparciu małych gospodarstw winiarskich. Lista firm, które będą mogły sprzedawać produkty za pośrednictwem strony internetowej „Poczty Rosyjskiej”, zostanie zatwierdzona przez Ministerstwo Rolnictwa. Szefowa resortu Oksana Lut poinformowała, że eksperyment potrwa trzy lata i obejmie wyłącznie przedsiębiorstwo państwowe. Dalsze decyzje będą podejmowane na podstawie jego wyników.

Sprzedaż alkoholu przez internet w Rosji jest zakazana od 2007 roku, jednak w kolejnych latach wielokrotnie podejmowano próby zalegalizowania tego rodzaju handlu. Początkowo odpowiedni projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Finansów, planując uruchomienie sprzedaży internetowej w 2020 roku. Jednak przeciwko tej inicjatywie sprzeciwiły się Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W 2021 roku Władimir Putin zlecił rządowi i „Poczcie Rosyjskiej” przeprowadzenie eksperymentu dotyczącego sprzedaży rosyjskich win.

Rosyjskie władze podjęły ten krok w związku z problemami finansowymi krajowego operatora pocztowego, który po rozpoczęciu wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie ponosi znaczne straty. Zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej w 2022 roku firma odnotowała stratę w wysokości 30,4 mld rubli, w 2023 r. – 8,1 mld, w 2024 r. – 17,1 mld, a w 2025 r. – 23,7 mld rubli. Łączne straty w ciągu czterech lat wyniosły 79,3 mld rubli. W pierwszym półroczu 2026 roku spółka odnotowała kolejne 10,1 mld rubli strat. Pod koniec 2025 roku całkowite zadłużenie „Poczty Rosyjskiej” wynosiło 126,5 mld rubli, a około 20 mld rubli rocznie firma wydaje wyłącznie na obsługę zadłużenia.

Władze rosyjskie próbują znaleźć dodatkowe źródła dochodów dla tej państwowej firmy. W szczególności rząd zaproponował przyznanie „Poczcie Rosyjskiej” wyłącznego prawa do dostarczania towarów z kategorii 18+, w tym zabawek erotycznych, napojów energetycznych i artykułów pirotechnicznych. W lipcu podpisano również ustawę o wsparciu operatora pocztowego. Przewiduje ona wprowadzenie obowiązkowych płatnych usług elektronicznych oraz zniesienie opłat bankowych przy przyjmowaniu płatności za usługi mieszkaniowo-komunalne.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Wcześniej informowaliśmy, że „Poczcie Rosyjskiej” zaproponowano sprzedaż alkoholu po stratach w wysokości 80 mld rubli.

W Rosji zakazano sprzedaży alkoholu trzech armeńskich producentów.

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