俄罗斯联邦国家杜马批准“俄罗斯邮政”通过其官方网站在莫斯科及莫斯科州销售国产葡萄酒。相关法案于11月11日（星期三）的会议上通过了一读。

议会下院主席维亚切斯拉夫·沃洛金表示，此举旨在支持国家邮政运营商和俄罗斯葡萄酒生产商。 消费者下单时需通过“国家服务”门户网站确认年龄，商品配送时间最长为24小时。 沃洛金保证，这项新举措不会导致酒精消费量增加，因为几乎每个社区都有售酒商店，而网购则需要等待。

国家杜马经济政策委员会副主席娜迪亚·什科尔金娜表示，这项新举措将使公民的生活更加便利。 同时，她强调这并非快递配送：消费者需亲自前往邮局领取所订购的葡萄酒。据她介绍，该举措还将有助于推广俄罗斯葡萄酒，并支持小型葡萄酒庄。 获准通过“俄罗斯邮政”网站销售产品的企业名单将由农业部批准。该部部长奥克萨娜·卢特表示，此次试点将持续三年，且仅限于国有企业。 后续决策将根据试点结果作出。

自2007年起，俄罗斯禁止在线销售酒精饮料，但在随后的几年里，曾多次尝试将此类贸易合法化。最初，财政部起草了相关法案，计划于2020年启动在线销售。 然而，卫生部和内务部对此倡议表示反对。2021年，弗拉基米尔·普京指示政府和“俄罗斯邮政”开展销售俄罗斯葡萄酒的试点项目。

俄罗斯当局之所以采取这一举措，是因为国家邮政运营商面临财务困境——自对乌克兰发动全面战争以来，该运营商一直蒙受巨额亏损。根据国际财务报告准则，该公司2022年亏损304亿卢布， 2023年亏损81亿卢布，2024年亏损171亿卢布，2025年亏损237亿卢布。四年累计亏损达793亿卢布。 2026年上半年，该公司又录得101亿卢布的亏损。 截至2025年底，“俄罗斯邮政”的总债务为1265亿卢布，且每年仅用于偿还债务的支出就高达约200亿卢布。

俄罗斯当局正试图为这家国有企业寻找额外的收入来源。特别是，政府提议授予“俄罗斯邮政”配送18+类商品的独家权利，其中包括情趣用品、能量饮料和烟花爆竹。 7月，俄方还签署了一项支持邮政运营商的法律。该法律规定将引入强制性的付费电子服务，并取消在收取住房和公用事业服务费时收取的银行手续费。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

此前我们曾报道，在亏损800亿卢布后，“俄罗斯邮政”被建议销售酒精饮料。

俄罗斯已禁止三家亚美尼亚酒类生产商的酒类产品入境。

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