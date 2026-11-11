Италия рассматривает возможность приостановки поставки Украине зенитных ракет Aster для комплексов ПВО SAMP/T в связи с необходимостью пополнения собственных запасов для обеспечения национальной безопасности.

Точное содержание нового пакета военной помощи остается засекреченным, а министр обороны страны Гвидо Крозетто отказался раскрывать его детали. В то же время издание отмечает, что в правительстве опасаются чрезмерного истощения собственных арсеналов на фоне медленных темпов производства новых боеприпасов оборонной промышленностью.

Несмотря на возможную паузу в поставках ракет для ПВО, Рим планирует направить в Украину другую помощь. В частности, новый пакет может включать генераторы и оборудование для восстановления поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.

Источник: Информационное агентство ANSA.

Италия завершила подготовку очередного пакета военной помощи Украине и планирует передать его в ближайшее время. В то же время в руководстве страны возникли разногласия относительно дальнейшей поддержки Киева.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что поддержка Украины является необходимым условием для достижения мира. По её словам, прекращение украинского сопротивления будет означать оккупацию страны и возрождение имперских амбиций Москвы.

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