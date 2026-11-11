Włochy rozważają możliwość wstrzymania dostaw rakiet przeciwlotniczych Aster do ukraińskich systemów obrony powietrznej SAMP/T ze względu na konieczność uzupełnienia własnych zapasów w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Dokładna treść nowego pakietu pomocy wojskowej pozostaje utajniona, a minister obrony kraju Guido Crosetto odmówił ujawnienia jego szczegółów. Jednocześnie wydanie zauważa, że w rządzie obawiają się nadmiernego wyczerpania własnych arsenałów w związku z powolnym tempem produkcji nowych amunicji przez przemysł obronny.

Pomimo ewentualnej przerwy w dostawach rakiet do obrony przeciwlotniczej Rzym planuje skierować na Ukrainę inną pomoc. W szczególności nowy pakiet może obejmować generatory i sprzęt do odbudowy uszkodzonych obiektów infrastruktury energetycznej.

Źródło: Agencja informacyjna ANSA.

Włochy zakończyły przygotowywanie kolejnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy i planują przekazać go w najbliższym czasie. Jednocześnie w kierownictwie kraju pojawiły się rozbieżności dotyczące dalszego wsparcia dla Kijowa.

Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła, że wsparcie dla Ukrainy jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia pokoju. Według niej zaprzestanie ukraińskiego oporu będzie oznaczało okupację kraju i odrodzenie imperialnych ambicji Moskwy.

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