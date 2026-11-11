Італія може призупинити постачання Україні ракет для комплексів ППО

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Італія розглядає можливість призупинення передавання Україні зенітних ракет Aster до комплексів ППО SAMP/T через необхідність поповнення власних запасів для гарантування національної безпеки.

Точний зміст нового пакету військової допомоги залишається засекреченим, а міністр оборони країни Гвідо Крозетто відмовився розкривати його деталі. Водночас видання зазначає, що в уряді побоюються надмірного виснаження власних арсеналів на тлі повільних темпів виробництва нових боєприпасів оборонною промисловістю.

Попри можливу паузу в постачанні ракет для ППО, Рим планує спрямувати в Україну іншу допомогу. Зокрема, новий пакет може містити генератори та обладнання для відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.

Джерело: Інформаційне агентство ANSA.

Італія завершила підготовку чергового пакета військової допомоги Україні та планує передати його найближчим часом. Водночас у керівництві країни виникли розбіжності щодо подальшої підтримки Києва.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що підтримка України є необхідною умовою для досягнення миру. За її словами, припинення українського опору означатиме окупацію країни та відродження імперських амбіцій Москви.

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