Лишь треть немцев удовлетворена состоянием демократии в стране

В Германии лишь около трети граждан удовлетворены состоянием демократии. Это самый низкий показатель за всё время проведения соответствующего исследования с 2002 года. В 2024 году доля удовлетворенных составляла 42,3 %.

В бывших восточногерманских землях уровень удовлетворенности еще ниже — 22,8%. В то же время 89,3% опрошенных заявили, что поддерживают саму идею демократии.

Исследование также зафиксировало распространение ксенофобских и антисемитских взглядов. В частности, 59,3% респондентов полностью или частично согласились с утверждением, что Германию «опасно заполонили иностранцы».

Опрос провел Институт Эльзы Френкель-Брунсвик при Лейпцигском университете. В нем приняли участие 2500 человек.

Источник: Лейпцигский университет

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