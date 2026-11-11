Tylko jedna trzecia Niemców jest zadowolona ze stanu demokracji w kraju
W Niemczech zaledwie około jednej trzeciej obywateli jest zadowolona ze stanu demokracji. Jest to najniższy wynik od czasu rozpoczęcia prowadzenia tego badania w 2002 roku. W 2024 roku odsetek zadowolonych wynosił 42,3%.
W byłych landach wschodnioniemieckich poziom zadowolenia jest jeszcze niższy – wynosi 22,8%. Jednocześnie 89,3% ankietowanych stwierdziło, że popiera samą ideę demokracji.
Badanie odnotowało również wzrost popularności poglądów ksenofobicznych i antysemickich. W szczególności 59,3% respondentów w pełni lub częściowo zgodziło się ze stwierdzeniem, że Niemcy zostały „niebezpiecznie zalane przez obcokrajowców”.
Badanie przeprowadził Instytut Elzy Frenkel-Brunswick przy Uniwersytecie w Lipsku. Wzięło w nim udział 2500 osób.
Źródło: Uniwersytet w Lipsku
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