Tylko jedna trzecia Niemców jest zadowolona ze stanu demokracji w kraju

W Niemczech zaledwie około jednej trzeciej obywateli jest zadowolona ze stanu demokracji. Jest to najniższy wynik od czasu rozpoczęcia prowadzenia tego badania w 2002 roku. W 2024 roku odsetek zadowolonych wynosił 42,3%.

W byłych landach wschodnioniemieckich poziom zadowolenia jest jeszcze niższy – wynosi 22,8%. Jednocześnie 89,3% ankietowanych stwierdziło, że popiera samą ideę demokracji.

Badanie odnotowało również wzrost popularności poglądów ksenofobicznych i antysemickich. W szczególności 59,3% respondentów w pełni lub częściowo zgodziło się ze stwierdzeniem, że Niemcy zostały „niebezpiecznie zalane przez obcokrajowców”.

Badanie przeprowadził Instytut Elzy Frenkel-Brunswick przy Uniwersytecie w Lipsku. Wzięło w nim udział 2500 osób.

Źródło: Uniwersytet w Lipsku

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