W Białorusi, na polecenie Aleksandra Łukaszenki, rozpoczęto kontrolę gotowości bojowej oddziałów Państwowego Komitetu Granicznego. Podczas kontroli szczególną uwagę poświęci się mobilnym oddziałom służby granicznej.

Wolowowicz poinformował o rozpoczęciu, z polecenia Aleksandra Łukaszenki, kontroli gotowości bojowej oddziałów Państwowego Komitetu Granicznego.

Grupy manewrowe straży granicznej zostały postawione w pełną gotowość

bojową. Jak podaje 16 listopada państwowa agencja informacyjna „BelTA”, dotyczy to przede wszystkim mobilnych oddziałów straży granicznej.

„Główny nacisk kładzie się na kontrolę prawdopodobnie najbardziej mobilnych oddziałów tej służby. Jednocześnie grupy manewrowe we wszystkich formacjach i oddziałach straży granicznej zostały postawione w pełną gotowość bojową” – oświadczył Wolfowicz.

Rola Białorusi w rosyjskiej agresji na Ukrainę

Władze białoruskie poparły rosyjską agresję 24 lutego 2022 r., umożliwiając armii rosyjskiej korzystanie z infrastruktury wojskowej i przestrzeni powietrznej Białorusi w celu inwazji i przeprowadzania ataków na pokojowe miasta Ukrainy.

Zgodnie z kryteriami konwencji genewskiej Białoruś nie jest uznawana za uczestnika rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, ponieważ białoruskie siły zbrojne nie są obecne na terytorium Ukrainy. Jednak biorąc pod uwagę inne dowody – wsparcie kompleksu wojskowo-przemysłowego lub leczenie rannych rosyjskich żołnierzy – międzynarodowy trybunał może uznać Białoruś za współsprawcę agresji. Kraje zachodnie, Unia Europejska i Ukraina nadal wprowadzają sankcje wobec Białorusi w związku ze wsparciem Aleksandra Łukaszenki dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Przez cały okres, który upłynął od rosyjskiej inwazji wojskowej w 2022 roku, na terytorium Białorusi regularnie odbywają się ćwiczenia wojskowe.

Oświadczył to sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi Aleksander Wolfowicz, jak podają „Radio Swoboda” oraz białoruska agencja państwowa BelTA.



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