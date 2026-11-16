卢卡申科下令检查白俄罗斯边防部队的战备状态

根据亚历山大·卢卡申科的指示，白俄罗斯已开始对国家边防委员会各部队的战备状态进行检查。检查期间将特别关注边防部队的机动分队。

沃尔福维奇通报称，受亚历山大·卢卡申科委托，已开始对国家边防委员会各部队的战备状态进行检查。

边防部队的机动分队已进入全面战备状态

。据11月16日国家通讯社“贝尔塔”报道，此次检查主要针对边防部队的机动分队。

“此次检查的主要重点是该部门中机动性最强的部队。与此同时，边防部队所有联队和分队的机动小组均已进入全面战备状态，”沃尔福维奇表示。

白俄罗斯在俄罗斯对乌克兰侵略中的作用

白俄罗斯当局支持了2022年2月24日俄罗斯的侵略行为，允许俄军利用白俄罗斯的军事基础设施和领空进行入侵，并对乌克兰的和平城市发动袭击。

根据《日内瓦公约》的标准，由于白俄罗斯武装力量未出现在乌克兰境内，因此白俄罗斯不被视为俄罗斯侵略乌克兰的参与方。 然而，鉴于其他证据——例如支持军工复合体或治疗受伤的俄罗斯军人——国际法庭可能会认定白俄罗斯是侵略的共犯。 西方国家、欧盟和乌克兰继续因亚历山大·卢卡申科支持俄罗斯入侵乌克兰而对白俄罗斯实施制裁。

自2022年俄罗斯军事入侵以来，白俄罗斯境内一直定期举行军事演习。

据“自由电台”和白俄罗斯国家通讯社BelTA报道，白俄罗斯安全委员会国务秘书亚历山大·沃尔福维奇作出了上述表态。



卢卡申科向波兰提出恢复对话的建议，并呼吁放弃对抗。

卢卡申科表示，白俄罗斯可能何时会对乌克兰开战。

卢卡申科将把村里不务正业的工人送去参加军事教育劳动。

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