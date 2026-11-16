Minister energii Polski Miłosz Motyka ogłosił maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać na stacjach paliw we wtorek. Jak informuje Polsat News, litr benzyny A-95 będzie kosztować nie więcej niż 6,02 zł, benzyny A-98 — 6,68 zł, a oleju napędowego — 7,64 zł.

Ceny benzyny i diesla

Maksymalna cena benzyny A-95 nie zmieni się w porównaniu z poniedziałkiem. Jednocześnie maksymalna cena benzyny A-98 wzrośnie o 0,02 zł za litr, a oleju napędowego — o 0,12 zł. W weekend i w poniedziałek litr benzyny A-98 kosztował maksymalnie 6,66 zł, a diesla — 7,52 zł.

Kolejne rozporządzenie ministra energii Polski ma zostać opublikowane we wtorek. Ustali ono maksymalne ceny paliw na środę.

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Trzeci etap programu

Ograniczenia są częścią trzeciego etapu programu Ceny Paliwa Niżej, którego celem jest powstrzymanie wzrostu cen paliw i obniżenie kosztów kierowców. Mechanizm zaczął działać po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.

Prezydent Polski Karol Nawrocki podpisał tę ustawę, a jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu dalszej kontroli. Za nieprzestrzeganie ustalonych maksymalnych cen grozi kara do 1 mln zł.

Ustawa otworzyła również możliwość czasowego obniżania akcyzy i VAT na paliwo płynne. Nowe przepisy przewidują 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw uzyskanych od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Polski rząd zakłada, że pakiet wsparcia będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt wyniesie około 5 mld zł.

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