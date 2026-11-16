Organy regulacyjne z 38 krajów ostrzegły przed zagrożeniem awarią jądrową na Ukrainie w związku z atakami Rosji – Reuters

Przedstawiciele organów ds. bezpieczeństwa jądrowego z 38 państw, w tym ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii, 16 października wydali wspólne oświadczenie dotyczące rosnącego ryzyka katastrofy jądrowej na Ukrainie w związku z trwającymi atakami Rosji na kluczową infrastrukturę energetyczną.

„Wyrażamy głębokie zaniepokojenie rosnącymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jądrowego, wynikającymi z wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz jej ciągłych ataków na infrastrukturę energetyczną tego kraju”, — podkreślono w dokumencie zainicjowanym przez europejskie stowarzyszenia HERCA, WENRA i NORA.

Autorzy oświadczenia wezwali do zaprzestania ataków na obiekty energetyczne zasilające ukraińskie elektrownie jądrowe, ponieważ przerwy w dostawach energii elektrycznej stanowią zagrożenie dla systemów chłodzenia paliwa jądrowego, co może doprowadzić do stopienia się strefy aktywnej reaktora i masowego wycieku substancji radioaktywnych.

Źródło: Reuters.

Podczas zmasowanego ataku 3 listopada rosyjskie wojska uderzyły w podstację, która ma kluczowe znaczenie dla stabilnej pracy elektrowni jądrowej w Chmielnickim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

Czytaj nas na