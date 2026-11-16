В Польше министр юстиции Вальдемар Журек обратился к маршалу Сейма Влодзимежу Чажастому с ходатайством о согласии на привлечение депутата Лукаша Мейзы к уголовной ответственности. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление главы Министерства юстиции.

Ходатайство в Сейм

Журек написал в социальной сети X, что собранные по делу материалы дают основания для обоснованного подозрения в совершении Мейзой четырёх преступлений. Для привлечения депутата к уголовной ответственности необходимо согласие Сейма.

По словам министра, подозрения касаются мошенничества и покушения на мошенничество в ущерб фонду Siepomaga на многомиллионные суммы, отмывания средств, а также использования счетов-фактур компании VinciNeoClinic, удостоверявших неправду.

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Утверждения о введении в заблуждение

Журек заявил, что дело касается возможного введения в заблуждение доноров, фонда и родителей больных детей относительно эффективности и стоимости предполагаемых терапий.

В 2021 году СМИ сообщали, что представители компании, президентом которой Мейза якобы был в то время, предлагали терапию в Северной Америке, а также медицинскую поддержку в Польше после процедуры. Среди прочего её предлагали родителям детей с мышечной дистрофией. Тогда СМИ отмечали, что этот метод не имел медицинского подтверждения.

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