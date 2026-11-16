W Polsce minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej. Informuje o tym RMF24, powołując się na oświadczenie szefa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek do Sejmu

Żurek napisał w serwisie społecznościowym X, że materiały zgromadzone w sprawie dają podstawy do uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Mejzę czterech przestępstw. Do pociągnięcia posła do odpowiedzialności karnej potrzebna jest zgoda Sejmu.

Według ministra podejrzenia dotyczą oszustwa i usiłowania oszustwa na szkodę fundacji Siepomaga na wielomilionowe kwoty, prania pieniędzy, a także posługiwania się fakturami spółki VinciNeoClinic, które poświadczały nieprawdę.

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Twierdzenia o wprowadzaniu w błąd

Żurek oświadczył, że sprawa dotyczy możliwego wprowadzania w błąd darczyńców, fundacji oraz rodziców chorych dzieci co do skuteczności i kosztów rzekomych terapii.

W 2021 roku media informowały, że przedstawiciele spółki, której Mejza miał być wówczas prezesem, oferowali terapię w Ameryce Północnej, a także wsparcie medyczne w Polsce po zabiegu. Oferowano ją między innymi rodzicom dzieci z dystrofią mięśniową. Media wskazywały wówczas, że metoda ta nie miała potwierdzenia medycznego.

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