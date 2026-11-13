Визначилися групи ATP Finals у Турині — Interia Sport

У Турині, Італія, відбулося жеребкування груп ATP Finals — підсумкового індивідуального турніру чоловічого сезону. Карлос Алькарас потрапив до групи Івана Лендла, де також зіграють Френсіс Тіафо, Даніїл Медведєв і Флавіо Коболлі. Про це повідомляє Interia Sport.

Група Івана Лендла

За даними видання, Алькарас повернувся до змагань на US Open після травми, через яку пропустив Ролан Гаррос і Вімблдон. Відтоді іспанець виграв три турніри. ATP Finals і Кубок Девіса залишаються серед трофеїв, яких він ще не здобував.

У матеріалі зазначається, що після жеребкування Алькарас отримав сприятливіший склад групи. Адам Ромер назвав квартети нерівними: на його думку, у групі Макінроя боротьба за вихід до півфіналу буде відкритою, тоді як у групі Лендла ситуація виглядає зрозумілішою.

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Група Джона Макінроя

До групи Джона Макінроя увійшли Александр Звєрєв, Бен Шелтон, Артур Фіс і Рафаель Ходар. Звєрєв, якого джерело називає лідером світового рейтингу, боротиметься в цій групі за місце у півфіналі.

Матчі ATP Finals розпочнуться в неділю, 15 листопада. Першими на корт вийдуть учасники групи Джона Макінроя.

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