Podczas spotkania rosyjskiego dyktatora Władimira Putina ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem oraz zięciem amerykańskiego przywódcy Jaredem Kushnerem omówione zostaną kwestie dotyczące osiągnięcia pokojowego rozwiązania konfliktu z Ukrainą.

Jared Kushner i Steve Witkoff przybyli do Moskwy rano 12 listopada.

„Dzisiaj będziemy analizować i omawiać różne kwestie prowadzące do trwałego rozwiązania kryzysu wokół Ukrainy. Wszystkie kwestie związane z osiągnięciem pokojowego rozwiązania” – powiedział Uszakow.

Przypomnijmy, że 12 listopada specjalni wysłannicy prezydenta USA Jared Kushner i Steve Witkoff przylecieli do Moskwy po rozmowach w Abu Zabi.

Na lotnisku „Wnukowo” amerykańskich przedstawicieli powitał specjalny przedstawiciel rosyjskiego dyktatora, Kirill Dmitriev.

Oczekuje się, że podczas rozmów z Władimirem Putinem strony omówią kwestie związane z poszukiwaniem dróg pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Poinformował o tym doradca Putina Jurij Uszakow.

11 listopada w Abu Zabi zakończyły się dwudniowe rozmowy z udziałem delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Ich głównymi tematami miały być zawieszenie ognia oraz gwarancje bezpieczeństwa powojennego dla Ukrainy. Jednak nacisk przesunął się na dyskusję o przyszłej architekturze bezpieczeństwa europejskiego, która powstanie po zakończeniu wojny na Ukrainie.

Stanowisko Ukrainy w rozmowach pokojowych pozostaje niezmienne: zawieszenie ognia, stworzenie skutecznego systemu gwarancji bezpieczeństwa oraz powrót jeńców.

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