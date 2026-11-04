Израиль осудил массовое убийство Россией мирных жителей в Комишувасе

Министерство иностранных дел Израиля выразило соболезнования и официально осудило российский авиаудар по поселку Комишуваха в Запорожской области, в результате которого погибли не менее 40 мирных жителей.

В ведомстве подчеркнули, что вражеская атака была направлена на гражданскую инфраструктуру, в частности на здание местной школы, где функционировал пункт выдачи гуманитарной помощи.

Ранее о последствиях обстрела управляемыми авиабомбами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что под завалами разрушенного здания могут находиться ещё более 30 человек.

Источник: Министерство иностранных дел Израиля.

В Комишувахе Запорожской области спасатели извлекли из-под завалов тела 31 человека, погибшего в результате российского авиаудара. Личности 12 погибших уже установлены.

Российские оккупационные войска обнародовали видео зафиксированного военного преступления — авиаудара по общеобразовательной школе в поселке Комишуваха, где в момент атаки местные жители получали гуманитарную помощь. В результате сброса трёхтонной авиабомбы погибли по меньшей мере 33 человека, пятеро получили ранения, а пропавшими без вести под завалами разрушенного укрытия считаются ещё более 50 человек.

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