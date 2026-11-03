在顿涅茨克州，乌克兰军队获得了一条全长近六公里的地下隧道，该隧道可确保人员和机动装备畅通无阻地通行。该设施还可用于运送弹药和补给，以及实施医疗后送。

乌克兰武装部队空降突击部队司令部参谋部后勤支援处处长德米特罗·皮什科上校透露了这一消息。

“这条长近六公里的地下隧道是我们工程创造力的又一成就，它建在顿涅茨克州两个居民点之间。 该工程设施确保了人员、机动车辆、四轮摩托车、补给品和弹药的运输以及医疗后送能够不间断且隐蔽地进行。 “这一切使各部队能够成功执行作战任务，”皮什科指出。

据他介绍，得益于军事工程师的另一项创新方案，2023年，第81斯洛博日安斯克独立空降旅整个冬季都使用浮动运输车进行医疗后送。

“通往顿涅茨克州利曼方向的公路桥被炸毁，绕行耗时较长。而借助PTS-2型浮动运输车，我们每次能节省30至40分钟，这对伤员来说至关重要。 那个冬天，小伙子们通过这种方式完成了86次运输任务，”这位上校在接受乌克兰通讯社采访时补充道。

空降兵摧毁了库皮扬斯克方向的弹药库和俄军阵地。

前线24小时内发生了206次交火，其中康斯坦丁诺夫斯克方向的交火最为激烈。

自全面入侵开始以来，俄罗斯占领军的总战损已超过159万人。 截至2026年11月3日，乌克兰方面估计被消灭的俄军人数约为1,594,830人，其中2,060人是在过去24小时内被消灭的。

乌克兰国防部称，10月，俄罗斯联邦阵亡和重伤人数达到创纪录的5.44万人。

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