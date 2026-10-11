Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами (КАБами) по частному сектору в Немышлянском районе Харькова. В результате атаки погибла 35-летняя женщина, по меньшей мере трое человек получили ранения. Также разрушены два частных дома, ещё около 15 домов получили повреждения.

По его словам, попадание зафиксировали на территории станции технического обслуживания (СТО), расположенной рядом с частными домами. На месте удара возник пожар, а прилегающие дома получили повреждения.

«На месте удара пожар... Попадание на территории СТО рядом с частными домами, некоторые из них повреждены. Поступает информация о пострадавших — их количество и состояние уточняются», — написал Терехов.

Впоследствии мэр уточнил, что в результате авиаудара пострадали как минимум три человека. По его информации, два частных дома были полностью уничтожены, а ещё около 15 повреждены взрывной волной.

«На данный момент известно о трёх пострадавших. Также есть информация о двух полностью разрушенных частных домах, ещё около 15 повреждены взрывной волной», – сообщил мэр Харькова.

В ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов дома, поврежденного в результате российского авиаудара, была извлечена женщина. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.

Игорь Терехов уточнил, что погибшей было 35 лет.

«По уточненной информации, человек, которого извлекли из-под завалов разрушенного дома, — женщина 35 лет. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, от полученных травм она скончалась», — написал мэр.

Российский авиаудар по Немишлянскому району Харькова привел к гибели человека, ранению как минимум трех человек и разрушению жилых домов. Информация о последствиях атаки уточнялась.

О последствиях российского удара сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Ранее РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, произошедшего 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, ещё 17 человек пострадали.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

За сутки подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за всё время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

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