Россия обстреляла Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и девяти населённым пунктам Харьковской области. В результате атак пострадали шесть человек, среди них — 14-летний подросток.

По словам Олега Синегубова, в Харькове ранения получили три женщины в возрасте 42, 53 и 63 лет, а также 46-летний мужчина. Еще одна 32-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Также российские войска атаковали село Хотимля Старосалтовской общины, где был ранен 14-летний подросток.

«В г. Харькове ранения получили женщины 42, 53 и 63 лет и 46-летний мужчина, острую стрессовую реакцию перенесла 32-летняя женщина; в с. Хотимля Старосалтовской общины ранен 14-летний подросток», — написал Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Всего в результате российских ударов по Харькову и области пострадали шесть человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, произошедшего 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, ещё 17 человек пострадали.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

В течение суток подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за все время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

Читай нас в