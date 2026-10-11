В Киеве саперы изъяли боевую часть баллистической ракеты после российского удара

В Оболонском районе Киева саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли боевую часть и безопасные остатки баллистической ракеты, обнаруженные на месте одного из российских ударов.

По информации ГСЧС, ракета упала во дворе жилых многоэтажек. В результате падения было повреждено одноэтажное здание.

«Она упала во дворе жилых многоэтажек, повредив одноэтажное здание», — говорится в сообщении ГСЧС.

Саперы изъяли опасные элементы ракеты и её безопасные остатки для дальнейшей работы с последствиями российской атаки.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Сумской области российские войска атаковали с помощью беспилотника автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара пострадали 44-летний водитель и 59-летний парамедик, которые в настоящее время получают медицинскую помощь. Предварительно, их травмы нетяжелые.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

За сутки подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за всё время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

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