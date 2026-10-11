Партизаны уничтожили грузовой тепловоз в Воронежской области РФ

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили о диверсии на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области России. По их данным, был поврежден грузовой тепловоз, использовавшийся для перевозки военных грузов. Инцидент, как утверждают партизаны, нарушил снабжение российских оккупационных войск на Купянском направлении.

По информации партизан, локомотив получил повреждения, которые не позволяют вернуть его в эксплуатацию без капитального ремонта.

В движении «АТЕШ» отмечают, что железнодорожный узел Лиски является важной частью главного южного маршрута Российской железной дороги (РЖД). Через него проходят эшелоны из Поволжья, Урала и Сибири в направлении Валуйок.

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По данным «АТЕШ», по этому маршруту российское командование перебрасывает тяжелую бронетехнику, топливо и боеприпасы для подразделений, ведущих штурмовые действия против украинских позиций на Купянском направлении.

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Партизаны утверждают, что повреждение локомотива может затруднить логистику российских войск. В условиях дефицита исправных тепловозов вывод одного из них из эксплуатации может привести к задержкам военных эшелонов и нарушению графиков поставок на фронт.

Об этом сообщило движение «АТЕШ» в Telegram.

Кроме того, агенты партизанского движения «АТЕШ» вывели из строя башню связи с установленным на ней комплексом радиоэлектронной борьбы возле села Подгорное в Россошанском районе Воронежской области РФ. Ликвидация этого объекта критически снизила возможности оккупантов по мониторингу пространства и блокированию сигналов в регионе.

Напомним, партизаны «АТЕШ» сорвали железнодорожные перевозки в тылу РФ для военных заводов.

В Брянской области РФ в результате атаки беспилотников обрушилась часть железнодорожного моста, а с рельсов сошли в общей сложности 28 вагонов. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Ранее в РФ в Костроме партизаны парализовали железную дорогу, по которой поставлялось топливо и техника для военных заводов. Таким образом, безопасных мест для оккупантов не осталось.

Агенты военного движения «АТЕШ» вывели из строя три железнодорожных шкафа возле населенных пунктов Луганское в Донецкой области, а также Розовка и Молочанск в Запорожской области.

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