В нескольких областях Украины после нападения РФ ввели аварийные отключения электроэнергии

В нескольких областях Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российского нападения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений в настоящее время не действуют.

В «Укрэнерго» пояснили, что аварийные отключения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям рекомендуют следить за актуальными сообщениями операторов систем распределения — облэнерго — в своих регионах.

«Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте её экономно», — призвали в «Укрэнерго».

Во время аварийных отключений почасовые графики не применяются, а время восстановления электроснабжения зависит от стабилизации работы энергосистемы.

Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго» в Facebook.

В Киеве и Киевской области утром 11 октября ввели экстренные отключения электроэнергии. Решение было принято по указанию НЭК «Укрэнерго».

Текущие отключения света в Украине вызваны не дефицитом электроэнергии, а массированными ударами РФ по магистральным сетям и подстанциям.

В субботу, 10 октября, в части регионов Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение суток, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения. Причина — последствия российских ракетных и дронных атак на энергетические объекты.

В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

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