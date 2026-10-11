Минобороны Украины увеличило закупки дронов на 300 % по сравнению с 2025 годом

В 2026 году Агентство оборонных закупок при Министерстве обороны заключило контракты на поставку беспилотников на 300 % больше, чем за весь предыдущий год. Речь идет о дронах различных типов и назначения.

«За последние месяцы Агентством было заключено контрактов на поставку дронов различных типов примерно в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Что касается FPV-дронов, то в целом в 2026 году объем их закупок уже на 54% превышает показатель за весь 2025 год, а объем поставок вырос почти в 3,7 раза», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такие показатели стали возможными благодаря поддержке со стороны международных партнеров и расширению возможностей украинского ОПК.

Министр обороны Евгений Хмара подчеркнул важность согласования потребностей фронта, планирования закупок и производственных возможностей украинского ОПК.

«Работаем над тем, чтобы обеспечение войск было более прогнозируемым. Для этого синхронизируем потребности фронта, планирование закупок и производственные возможности украинского ОПК. Кроме того, предсказуемость заключения контрактов позволяет производителям последовательно выстраивать производственные процессы, просчитывать логистику и заказывать комплектующие», — подчеркнул Хмара.

Также он отметил, что задача Министерства обороны — предоставить войскам дроны для эффективной работы на каждом уровне: тактическом, оперативном и стратегическом. Средства deep strike — для нанесения ударов в глубине России. Беспилотники middle strike — для уничтожения экипажей БПЛА противника, выжигания логистики и пунктов управления.

Источник: Минобороны

Напомним, Япония подписала контракт на закупку украинских дронов SkyFall.

Ранее в ходе конференции Ukraine Recovery Conference 2026, проходившей в Гданьске, украинская технологическо-оборонная компания SkyFall и польский Bank Gospodarstwa Krajowego подписали Меморандум о взаимопонимании.

Дания может начать производство украинских беспилотников SkyFall на своей территории. Это означает, что страна не только предоставляет Украине самолеты F-16 и финансирует производство САУ «Богдана», но и становится ключевым партнером украинской оборонной промышленности за рубежом.

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