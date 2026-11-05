前线共发生184起交火事件，其中以波克罗夫斯克方向最为频繁

过去24小时内（11月4日至5日），前线共发生184次交火。俄军在波克罗夫斯克方向的进攻最为猛烈，乌克兰守军在此成功击退了17次突击。

此外，在过去24小时内，占领军发动了89次空袭，投下289枚制导炸弹。 侵略者还出动了7045架自杀式无人机，并对乌克兰军队驻地及阵地进行了2449次炮击。

过去24小时内，乌克兰国防军的航空兵、导弹部队和炮兵摧毁了敌方一个人员集结区和两个无人机指挥点。

据总参谋部数据，俄罗斯侵略者过去24小时的伤亡人数为2380人。乌克兰守军还摧毁了：

1辆坦克；

三辆装甲战车；

23套火炮系统；

两套火箭炮系统；

5套防空系统；

五套地面机器人系统；

1163架无人机；

375辆汽车；

两台特种装备。

北斯洛博扎纳和库尔斯克方向

过去24小时内，俄军在波克罗夫卡和博亚罗-列扎奇夫地区发动了两次进攻。

南斯洛博扎恩方向

乌克兰部队击退了敌军的六次进攻。占领军试图在特尔诺瓦、斯塔里察、里巴尔奇诺和安巴尔诺地区推进。

库皮扬斯克方向

过去24小时内，俄军未在该战线段发动突击行动。

利曼方向

防卫部队击退了俄军入侵者的六次进攻。敌军曾试图在诺沃谢尔吉耶夫卡、斯塔夫基、利曼和扎里奇内地区推进。

斯洛维扬斯克方向

俄军在尼科诺罗夫卡和尼古拉耶夫卡附近发动了两次进攻。

克拉马托尔斯克方向

过去24小时内，敌军未开展积极进攻行动。

科斯蒂安蒂诺夫卡方向

该战线记录到俄军发动了10次进攻。侵略者对科斯蒂安蒂诺夫卡和德鲁日基夫卡地区的乌克兰守军阵地发动了强攻。

波克罗夫斯克方向

波克罗夫斯克方向仍是前线最激烈的战区之一。过去24小时内，乌克兰守军成功击退了敌军17次进攻。

俄军在谢尔吉耶夫卡、莫洛德茨基和新帕夫洛夫卡地区发动了进攻。此外，占领军还试图向托雷茨克、维尔诺、新顿巴斯、切尔尼戈夫卡和多布罗皮利亚方向推进。

亚历山德罗夫斯基方向

过去24小时内，俄军在亚历山德罗夫斯基方向未实施突击行动。

古利亚皮尔方向

乌克兰守军击退了敌军的九次进攻。俄军曾试图在扎拉戈达、特尔努瓦托、多林卡、吉尔科和叶戈罗夫卡附近推进。

奥里霍夫方向

过去24小时内，敌军未实施突击行动。

第聂伯河方向

在第聂伯河方向，过去24小时内俄军同样未发动突击。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一情况。

过去24小时内，乌克兰守军又消灭了2380名俄军士兵。乌克兰武装部队总参谋部更新了截至2026年11月5日（星期四）早晨的俄占军伤亡数据。

乌克兰军队10月袭击了俄罗斯境内至少30处战略目标。

自今年年初以来，乌克兰国防军已打击了超过一千艘俄罗斯快艇和船只。

此外，乌克兰国防军还摧毁了一座“伊斯坎德尔-M”导弹发射装置。

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