С вечера 5 ноября российские войска более десяти раз наносили удары беспилотниками по пяти районам Днепропетровской области. В результате ударов были зафиксированы повреждения.

В Днепровском районе от вражеских БПЛА пострадали Новоалександровская и Николаевская общины – были повреждены инфраструктура, частные дома и автомобиль.

В Каменском районе захватчики наносили удары по Пятихатской и Саксаганской общинам – инфраструктура была повреждена. В самом Каменском в результате атаки повреждения получил спортивный комплекс.

В Никопольском районе под ударом оказались районный центр, Марганецкая и Покровская общины.

В Синельниковском районе российская армия нанесла удар по административному зданию в Роздорской общине.

В Кривом Роге в результате вражеской атаки повреждены инфраструктура и автомобиль.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram по состоянию на утро пятницы, 6 ноября.

Российская армия за сутки атаковала 51 населенный пункт Запорожской области.

Напомним, что в течение дня 5 ноября российские войска более тридцати раз атаковали Днепропетровскую область с использованием беспилотников, артиллерии и авиабомб. Под удары попали шесть районов региона, в результате чего семь человек, в том числе ребенок, получили ранения.

5 ноября российские войска атаковали несколько общин Винницкой области, в результате чего были повреждены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Информация о пострадавших отсутствует.

Читай нас в