Od wieczora 5 listopada rosyjskie wojska ponad dziesięć razy zaatakowały dronami pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku tych ataków odnotowano zniszczenia.

W rejonie Dnieprówskim ofiarami wrogich dronów padły gminy Nowooleksandrówska i Mikołajowska – zniszczono infrastrukturę, prywatne domy i samochód.

W rejonie Kamieńskim najeźdźcy celowali w gminy Piatichatską i Saksagańską – zniszczono infrastrukturę. W samym Kamieńskim w wyniku ataku uszkodzony został kompleks sportowy.

W rejonie nikopolskim atakom poddano centrum rejonowe oraz gminy Marganiecka i Pokrowska.

W rejonie Synielnikowskim armia rosyjska uderzyła w budynek administracyjny w gminie Rozdorskiej.

W Krywym Rogu w wyniku ataku wroga uszkodzono infrastrukturę i samochód.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha na Telegramie w piątek rano, 6 listopada.

W ciągu doby armia rosyjska zaatakowała 51 miejscowości w obwodzie zaporoskim.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 5 listopada rosyjskie wojska ponad trzydzieści razy zaatakowały obwód dniepropetrowski, wykorzystując drony, artylerię i bomby lotnicze. Ataki dotknęły sześć rejonów regionu, w wyniku czego rannych zostało siedem osób, w tym dziecko.

5 listopada wojska rosyjskie zaatakowały kilka gmin w obwodzie winnickim, w wyniku czego uszkodzeniu uległy obiekty cywilne i infrastruktura krytyczna. Nie ma informacji o ofiarach.

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