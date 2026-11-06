俄罗斯无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区发动了十多次袭击
自11月5日晚起，俄军已十余次动用无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区。袭击造成相关设施受损。
在第聂伯罗区，新亚历山德罗夫卡和尼古拉耶夫卡社区遭受了敌方无人机的袭击——基础设施、民宅和一辆汽车遭到破坏。
在卡缅斯克区，侵略者将佩亚季哈特和萨克萨甘社区作为袭击目标，基础设施遭到破坏。在卡缅斯克市中心，体育中心在袭击中受损。
在尼科波尔区，区中心、马尔加内茨卡和波克罗夫斯卡社区均遭到袭击。
在西涅利科夫斯基区，俄军袭击了罗兹多尔社区的一栋行政大楼。
在克里沃罗格，敌方袭击导致基础设施和一辆汽车受损。
第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政当局负责人亚历山大·甘扎于11月6日（周五）上午在Telegram上通报了上述情况。
过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州51个居民点。
需要指出的是，11月5日当天，俄军利用无人机、火炮和航空炸弹对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了30多次袭击。该地区六个区遭到袭击，导致包括一名儿童在内的7人受伤。
11月5日，俄军袭击了文尼察州的多个人口聚居点，导致民用设施和关键基础设施受损。目前尚无人员伤亡报告。