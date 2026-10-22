Film: Zełenski ostrzegł przed groźbą nowej ofensywy Rosji w przypadku utraty Słowiańska i Kramatorska

Jak powiedział Zełenski, Rosjanie dążą do zajęcia wschodniej Ukrainy, w szczególności Słowiańska i Kramatorska. Stamtąd droga prowadzi do obwodu dniepropetrowskiego – do Pawłogradu i Dniepru.

Dodał, że jest to przemysłowe i maszynowe centrum kraju, od którego zależy jego gospodarka. Przypomniał również, że właśnie tutaj zbudowano dobrze ufortyfikowaną linię obrony.

„Jeśli oddamy im te nasze miasta, ryzyko będzie ogromne. Jeśli Rosja zechce posuwać się dalej, będzie mogła zająć ogromną liczbę naszych miast. Ryzyko jest realne. Nikt niczego nie gwarantuje” – powiedział prezydent.

Zełenski zaznaczył, że obecnie wszyscy mówią o gwarancjach bezpieczeństwa, a Ukraina jest otwarta na takie rozmowy. Jednocześnie Rosjanie chcą, aby Ukraina wycofała się jeszcze dalej.

„Jeśli się wycofamy, gdzie będą gwarancje bezpieczeństwa? Nie mówiąc już o tym, że to niesprawiedliwe” – zapytał.

Cherson dzieli Dniepr. Jak powiedział, Ukraińcy mieszkają na jednym brzegu, a wróg — na drugim, dlatego Rosjanie ostrzeliwują miasto.

Zelenski oszacował, że Rosjanie kontrolują około 18–19% terytorium Ukrainy. Zauważył również, że w Rosji pokazuje się obywatelom inne mapy.

„Chce zdobyć miasto Zaporoże, ale nie jest w stanie tego zrobić. To jeden z jego celów. Zaporoże i Mikołajów również są celami, choć nie mówi o tym wprost” – powiedział Zełenski.

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Zełenski przypomniał, że prezydent USA Donald Trump wzywa do poszukiwania kompromisu. Według niego Ukraina już idzie na największy kompromis.

„Największym kompromisem, na jaki już się godzimy, jest zawieszenie broni. Po prostu zakończmy tę wojnę” – powiedział.

„Wiele razy próbowałem powiedzieć prezydentowi USA: po prostu nas zrozumcie. To ogromny kompromis – po prostu utrzymywanie linii tam, gdzie jesteśmy teraz” – dodał Zełenski w podcaście „The Diary Of A CEO”.

Przypomnijmy, że Zełenski otwarcie mówił o kosztach wojny i błędach Rosji.

Zelenski poinformował również o dwóch ofiarach śmiertelnych i 34 rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę.