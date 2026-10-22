视频：泽连斯基警告称，若斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克失守，俄罗斯可能发动新一轮进攻
总统弗拉基米尔·泽连斯基10月22日表示，将顿涅茨克州的斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克移交给俄罗斯并不能阻止战争。据他称，如果这样，俄军可能会继续进攻并推进至邻近地区。
泽连斯基指出，俄军企图占领乌克兰东部地区，特别是斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克。从那里出发，通往第聂伯罗彼得罗夫斯克州的帕夫洛格拉德和第聂伯河。
他补充道，那里是该国的工业和机械制造中心，国家经济依赖于此。他还提醒说，正是在这里建起了防御工事坚固的防线。
“如果我们将这些城市拱手让给他们，风险将极其巨大。如果俄军想继续推进，就能占领我们的大量城市。这种风险是切实存在的。没有人能提供任何保证，”总统说道。
泽连斯基指出，目前各方都在谈论安全保障问题，乌克兰也愿意就此展开对话。与此同时，俄方却希望乌克兰进一步撤离。
“如果我们撤退，安全保障从何而来？更不用说这本身就不公平了，”他问道。
第聂伯河将赫尔松一分为二。据他介绍，乌克兰人生活在河的一侧，敌人则在另一侧，因此俄军不断炮击这座城市。
泽连斯基估计，俄军目前控制着乌克兰约18%至19%的领土。他还指出，俄罗斯向本国民众展示的地图与实际情况不同。
“他想占领扎波罗热市，但做不到。这是他的目标之一。扎波罗热和尼古拉耶夫也是目标，尽管他没有直说，”泽连斯基说道。
泽连斯基提醒道，美国总统唐纳德·特朗普呼吁寻求妥协。据他称，乌克兰已经做出了最大的妥协。
“我们目前所做的最大让步就是停火。让我们停止这场战争吧，”他说。
“我多次试图向美国总统说明：请理解我们。仅仅在目前的位置坚守防线，这本身就是巨大的妥协，”泽连斯基在播客《The Diary Of A CEO》中补充道。
需要指出的是，泽连斯基曾坦率地谈及战争的代价以及俄罗斯的失误。
此外，泽连斯基还通报称，俄罗斯对乌克兰的袭击造成2人死亡、34人受伤。