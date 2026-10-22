视频：泽连斯基警告称，若斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克失守，俄罗斯可能发动新一轮进攻

泽连斯基指出，俄军企图占领乌克兰东部地区，特别是斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克。从那里出发，通往第聂伯罗彼得罗夫斯克州的帕夫洛格拉德和第聂伯河。

他补充道，那里是该国的工业和机械制造中心，国家经济依赖于此。他还提醒说，正是在这里建起了防御工事坚固的防线。

“如果我们将这些城市拱手让给他们，风险将极其巨大。如果俄军想继续推进，就能占领我们的大量城市。这种风险是切实存在的。没有人能提供任何保证，”总统说道。

泽连斯基指出，目前各方都在谈论安全保障问题，乌克兰也愿意就此展开对话。与此同时，俄方却希望乌克兰进一步撤离。

“如果我们撤退，安全保障从何而来？更不用说这本身就不公平了，”他问道。

第聂伯河将赫尔松一分为二。据他介绍，乌克兰人生活在河的一侧，敌人则在另一侧，因此俄军不断炮击这座城市。

泽连斯基估计，俄军目前控制着乌克兰约18%至19%的领土。他还指出，俄罗斯向本国民众展示的地图与实际情况不同。

“他想占领扎波罗热市，但做不到。这是他的目标之一。扎波罗热和尼古拉耶夫也是目标，尽管他没有直说，”泽连斯基说道。

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泽连斯基提醒道，美国总统唐纳德·特朗普呼吁寻求妥协。据他称，乌克兰已经做出了最大的妥协。

“我们目前所做的最大让步就是停火。让我们停止这场战争吧，”他说。

“我多次试图向美国总统说明：请理解我们。仅仅在目前的位置坚守防线，这本身就是巨大的妥协，”泽连斯基在播客《The Diary Of A CEO》中补充道。

需要指出的是，泽连斯基曾坦率地谈及战争的代价以及俄罗斯的失误。

此外，泽连斯基还通报称，俄罗斯对乌克兰的袭击造成2人死亡、34人受伤。